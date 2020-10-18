البرلمان يصدر توضيحا بشأن رواتب النواب

2020/10/18 | 23:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اصدر مجلس النواب العراقي اليوم الاحد ، بيان بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب “.

وقال المركز الاعلامي لمجلس النواب في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” تناولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية معلومات غير دقيقة بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب، وهنا نود ان نبين ومن منطلق الشفافية والوضوح في عمل مجلس النواب ان المجلس لايحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ بهذا الخصوص، علماً إن مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز 0,004 اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة.

وتؤكد الدائرة الإعلامية في مجلس النواب مرة اخرى للجميع انها جاهزة لتقديم اي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح وكذلك نشدد على عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة ونتمنى من وسائل الاعلام كافة توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة ونحتفظ بحقنا القانوني بمقاضاة الاشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة.

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