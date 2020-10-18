سوريا.. انفجار

2020/10/19 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دوي انفجارا ضخم مجهول سمع السبت، في مناطق تواجد "المليشيات الإيرانية"، في بلدة الصالحية بريف دير الزور الشرقي، حيث أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المنطقة، فيما لا تزال الأسباب مجهولة حتى اللحظة.

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