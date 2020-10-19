البرلمان يرد على خبير قال إن ’نواب الإعدادية’ يتسلمون ١٠ ملايين دينار شهرياً!

2020/10/19 | 00:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضح مجلس النواب، الاحد، بشأن رواتب أعضائه مبيناً أن البرلمان لايحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء.



وذكرت الدائرة الاعلامية، للمجلس في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الأول 2020) أنه "تناولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية معلومات غير دقيقة بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب، وهنا نود ان نبين ومن منطلق الشفافية والوضوح في عمل مجلس النواب ان المجلس لايحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ بهذا الخصوص".

وأشار إلى أن "مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز 0,004 اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة".

وأكدت الدائرة أنها "جاهزة لتقديم اي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح وكذلك نشدد على عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة ونتمنى من وسائل الاعلام كافة توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة ونحتفظ بحقنا القانوني بمقاضاة الاشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة".

ونشر الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، الاحد، تفاصيل وصفها بـ"الدقيقة" تخص أعضاء مجلس النواب العراقي.

وقال المرسومي في إيضاح تابعه "ناس"، (18 تشرين الأول 2020)، إن "تفاصيل رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي كالتالي: الراتب الاسمي (4) ملايين دينار، مخصصات منصب (2) مليون دينار، مخصصات سكن (3) مليون دينار".

وبين، "مخصصات شهادة: دكتوراه 100% من الراتب الاسمي، ماجستير 75% من الراتب الاسمي، بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي، معهد 35% من الراتب الاسمي، وإعدادية 25% من الراتب الاسمي".

وأضاف، "وهذا يعني أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين (10 – 13) مليون دينار، وأن البرلماني الحاصل على شهادة الإعدادية يتقاضى راتبا شهريا مقداره 10 ملايين دينار وهو يعادل تقريبا رواتب 20 موظفاً يحمل شهادة البكالوريوس".

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