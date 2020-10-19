بالصور.. القبض على 3 رعاة مسلحين دخلوا منطقة محظورة في كركوك

2020/10/19 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة مخالفين دخلوا مناطق محظورة في كركوك ).

القت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٥١ القبض على ثلاثة مخالفين من الرعاة دخلوا منطقة محظورة وتجولوا فيها وهم يحملون اسلحة غير مرخصة في منطقة برية وادي بمنطقة الزاب محافظة كركوك وهو ما يعد خرقا وتجاوزا أمنيا .

وتم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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