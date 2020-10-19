تقنية جديدة تستخرج مياه الشرب من الهواء

2020/10/19 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} ابتكر فريق من الباحثين في معهد «ماساشوسيتس للتكنولوجيا» في الولايات المتحدة، تقنية جديدة لاستخراج مياه صالحة للشرب من الهواء مباشرةً في المناطق الجافة بواسطة أنظمة توليد الطاقة الشمسية، اعتماداً على الحرارة، سواء كانت من الشمس أو من أي مصدر آخر.

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