حكومة الكاظمي ومنطق مستشارها السياسي - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/10/19 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي كتب مشرق عباس - مستشار السيد رئيس الوزراء - ما يلي : ( التحالف الضمني بين الظلاميين وبعض ادعياء الثقافة ضد هذه الحكومة ، مفهوم جداً بالنسبة لنا ) هل تشخيص السيد المستشار الذي يقول بوجود تحالف بين فئتين اجتماعيتين : تضم الظلاميين من جانب وادعياء الثقافة من جانب ، صحيح ؟ ام ان هذا التشخيص هو نتاج وهم ، وغرور ذاتي ، وهو لا يعدو ان يكون اكثر من : بناء لفظي ، القصد منه : الإيحاء بوجود حكو ......





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