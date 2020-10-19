حول الدولة، بيير بورديو - زهير الخويلدي

2020/10/19 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي الترجمة:لم يتم تصميم الدروس التي قدمها بيير بورديو في كوليج دو فرانس حول موضوع الدولة بهدف النشر.



لذلك فهي تشكل كلًا غنيًا ومثمرًا للغاية (حوالي 700 صفحة)، وربما مطولًا جدًا حتى لا تكون موضوعًا لمراجعة تعكسها بدقة.



الهدف من هذا الكتاب هو النسخ من الشفهي إلى المكتوب، ومن الصعب تلخيص محتواه.



ومع ذلك، تظهر قضايا مختلفة من الموضوعات التي تم تطويرها بين عامي 1989 و1992.



ومن بين المحاور المعروضة، تس ......





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