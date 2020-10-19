مجلس النواب يصدر توضيحا بشأن رواتب اعضائه وموازنته السنوية

2020/10/19 | 00:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر مجلس النواب، الأحد، توضيحا بشأن ارقام رواتب اعضائه، مبينا إن مجمل ميزانية البرلمان السنوية لا يتجاوز اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان لها، اليوم (18 تشرين الاول 2020) إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تداولت معلومات غير دقيقة بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب، وهنا نود ان نبين ومن منطلق الشفافية والوضوح في عمل مجلس النواب، ان المجلس لايحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 بهذا الخصوص، علما إن مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز 0,004 اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة".

وأكدت أنها "جاهزة لتقديم اي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح"، مطالبة بعدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه "غير دقيق وعار عن الصحة".

ودعت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، وسائل الإعلام كافة الى "توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة"، لافتة الى أنها "تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاة الاشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة".

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