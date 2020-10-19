90 بالمئة منها ليست ''للثوار''.. سياسي يوجه دعوة لرفع الخيم من ساحات التظاهر

2020/10/19 | 00:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا السياسي المستقل، ليث شبر، الاحد، المتظاهرين لرفع الخيم المتواجدة في ساحات الاحتجاج، مؤكدا ان 90% من الخيم ليست "للثوار الحقيقيين"، فيما اشار الى ان توجيه المظاهرات ضد الحكومة هو مطلب "الميليشيات والفاسدين".

وقال شبر في تغريدة له على تويتر اليوم (18 تشرين الاول 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي: "بصراحة وليزعلوا بعض الأصدقاء..



حان الوقت لرفع الخيم، فـ90 بالمئة منها ليست للثوار الحقيقيين وإنما لمجموعات تريد أن تحرف مسار الثورة الى اتجاه آخر يتلاءم وأجنداتها".

واضاف: "أيضا على الرغم من عدم رضا الثوار والقوى الوطنية عن الأداء الحكومي فإن توجيه المظاهرات ضدها هو مطلب المليشيات والفاسدين".

وذكر شبر في تغريدة اخرى له: "قلتها سابقا وأقولها اليوم وأكررها غدا..



من دون أن تتحول الثورة إلى فصائل مقاومة شعبية ذكية سلمية لن تتحقق شعارات الثورة وستبقى في الدائرة نفسها تقدم التضحيات العظيمة والنتيجة أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة سيفاوضون القتلة والجناة ويتفقون معهم لأنهم يحملون السلاح ويختطفون الوطن".

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