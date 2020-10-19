فيروس كورونا … إيطاليا تسجل أعلى إصابات يومية

2020/10/19 | 00:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة ….



اعلنت العديد من الدول الأوروبية مطلع الشهر الحالي دخولها الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وهو ما حذرت منه العديد من الدول في أوروبا.



بعد ان أعلنت العديد من الدول فرض اجراءات وتدابير تمنع من انتشار الفيروس مثل حظر التجوال واغلاق المحال التجارية و تعليق الدوام بالنسبة بالمدارس، ولكن جميع هذه الاجراءات لم […]

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