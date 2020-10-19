مصدر نيابي: البرلمان يعقد جلسة الثلاثاء لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات

2020/10/19 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رجح مصدر نيابي، عقد مجلس النواب جلسة له الثلاثاء لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات وفقرة الدوائر الانتخابية فيه.

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