اسرائيل تقدم طلب لفتح سفارتها في المنامة … هل تقبله البحرين؟

2020/10/19 | 00:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة ….



عقد وزير الخارجية البحريني و وزير خارجية إسرائيل اجتماعات ثنائية لتطوير العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما.



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فأن إسرائيل أرسلت طلبا رسميا إلى البحرين لفتح سفارة لها في المملكة.



حيث قدم الوزير الإسرائيلي الى نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، من أجل فتح سفارة لإسرائيل في المنامة، استكمالا لمعاهدة السلام وقعها البلدان […]

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