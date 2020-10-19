جففوا المطر - سعود سالم

2020/10/19 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم نتمدد بدورنا نياما في قبورنا قبل أن نولد نصنع الأحلام من تأوهات النجوم وندفن الأمل في ثنايا الغم ونلوك الندم تحت أقدام الزهور نسافر نحو العدم في عربات العبث والملل نحو ظلالنا نحن هنا نتسكع على أرصفة الجنون ندخن أصابعنا ونقرأ صحائف الدخان وراء نظاراتنا السوداء نلحس التراب نمص الحجارة ننظر للوراء بدون عيون ونجري نحو بداية الزمان نطوي الأيام والسنين نحن للحظة قدومنا للوجود لحظة الإبحار والنزول و ......





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