نتائج مباريات الدور الاول من بطولة كأس العراق

2020/10/19 | 01:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن نتائج الدور الاول من بطولة كأس العراق.

وانطلقت الاحد منافسات بطولة كاس العراق لسنة 2020 – 2021.

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