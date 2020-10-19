3 فوائد للميرمية للبشرة و أجسامنا

2020/10/19 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تستخدم عشبة الميرمية منذ قرون عديدة سابقة، ويعود سبب ذلك إلى فوائدها المتنوعة للصحة سواء إذا تم استخدامها طبيًا أو حتى كمادةٍ مضافةٍ على أي نوع من أنواع الأطعمة والمشروبات.



واحدة من استخداماتها الاكثر شيوعاً حول العالم وبالاخص الميرمية الطازجة هي للبشرة والعناية بها.



حيث تملك الميرمية العديد من الفوائد الصحية الضرورية لصحة […]

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