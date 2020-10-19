خنقت سيدة حبلى وخطفت طفلها قبل ولادته.. أميركا تعدم أول امرأة منذ 70 عاما

2020/10/19 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر ليل الجمعة، إعدام المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام الفيدرالي في الولايات المتحدة، في الثامن من شهر ديسمبر القادم.

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