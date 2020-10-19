"حقبة ما بعد اللقاح".. كيف ستبدو حياتنا مع انتهاء الجائحة؟

2020/10/19 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمت صحيفة وول ستريت جورنال صورة تقريبية للوضع الذي ستكون عليه الولايات المتحدة بعد توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع وبدء التعافي من "الصدمة" التي أحدثتها الجائحة

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