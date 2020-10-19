2020/10/19 | 01:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ تصدر المسلسل الخليجي العربي “دفعة بيروت” والذى يعرض حالياً عبر منصة “شاهد” ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد عرض أولى حلقاته يوم الجمعة الماضية .



وأثارت الحلقة الأولى من مسلسل “​دفعة بيروت​” جدلاً كبيراً بين نشطاء موقع التدوينات القصيرة تويتر ، لجرأة المشاهد مطالبين الرقابة بوضع حد له قبل الإستمرار […]

التدوينة فيديو..



مسلسل “دفعة بيروت” يثير الجدل على السوشيال ميديا بعد عرض أولى حلقاته ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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