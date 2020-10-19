"انتكاسات" السياسة الروسية.. هل انتهى حلم بوتين باستعادة الإمبراطورية السوفيتية؟

2020/10/19 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت خطط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لـ"استعادة" الجمهوريات التي كانت تحت كنف الاتحاد السوفيتي السابق، بحسب مقال جديد نشر على موقع "زا هيل" سلط الضوء على المتاعب التي تواجه موسكو حاليا في محيطها الإقليمي

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