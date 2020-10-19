الدوري الإسباني.. سوسييداد وفياريال يستفيدان من سقوط ريال على أكمل وجه

2020/10/19 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استفاد فياريال وريال سوسييداد على أكمل وجه من خسارة ريال مدريد حامل اللقب أمام ضيفه قادش صفر-1، السبت، لأنهما تشاركا الصدارة مع أفضلية الأهداف للثاني بفوزهما على فالنسيا 2-1 وريال بيتيس 3-صفر تواليا، الأحد، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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