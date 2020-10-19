تشكيل فريق لتقصّي الحقائق في أحداث تشرين

2020/10/19 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: محمد الأنصاري

انطلقت أمس الأحد أعمال فريق تقصِّي الحقائق المشكّل للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا، ويضم الفريق الذي جرى تشكيله بأمر ديواني، خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء.

في لقائه مع أعضاء الفريق أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أنَّ تشكيل هذا الفريق «يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية الى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأضاف مخاطباً أعضاء الفريق وعبرهم أسر الشهداء والضحايا أن «تشكيل هذا الفريق لا يهدف الى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وأن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة، ولا كبير أمام القانون».

الكاظمي بيّن لأعضاء الفريق أنه قد زار قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء، «أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق».

رئيس مجلس الوزراء أكد أن على المستهترين بأرواح العراقيين أن «يتقوا غضبة الحليم إذا غضب»، مضيفاً أنه قد تشرّف بحمل أمانة المسؤولية وهي «حفظ العراق وسلامته ووحدته»، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية «عليه أن يراجع نفسه».

وقال الكاظمي: إن «الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق»، وأشار الى أن «الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج».

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