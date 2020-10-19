البنك المركزي: سعر الدولار ثابت واحتياطياتنا جيدة

2020/10/19 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

أكد البنك المركزي، امس الأحد، ثبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مشيراً إلى أنَّ احتياطياته من العملة الأجنبية «جيدة جداً».

وقال البنك في بيان: إنَّ «التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك عدد من الشائعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر في السعر مؤقتاً».

وأضاف أن «سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وأن سياسة البنك النقدية واضحة وشفافة، علماً أن احتياطياته من العملة الاجنبية جيدة جداً وفقاً لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد».

ودعا البنك المركزي وسائل الإعلام إلى «اعتماد المصادر الخاصة بالبنك المركزي حصراً بهذا الخصوص».

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