2020/10/19 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : الصباح

ضمن سلسلة السلف التي تطلقها المصارف الحكوميّة، باشر مصرف الرشيد، أمس الأحد، منح سلفة مالية للأساتذة والتدريسيين في الجامعات والمعاهد الحكومية.

وذكر بيان للمصرف ان «التعليمات التي وضعها المصرف حددت ان يكون مبلغ 15 مليون دينار من دون كفيل ومبلغ 25 مليونا بكفيل موظف حكومي».



واضاف ان «مدة السلفة تصل الى خمس سنوات على الا تقل خدمة المستلف عن سنة واحدة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يمنح سلفاً للتدريسيين في الجامعات والمعاهد ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يمنح سلفاً للتدريسيين في الجامعات والمعاهد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).