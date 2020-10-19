2020/10/19 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذا الزمالك المصري حذو غريمه الأزلي الأهلي، وعاد الأحد من الدار البيضاء بفوز مهم على حساب الرجاء البيضاوي المغربي 1-صفر على ملعب محمد الخامس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يحذو حذو الأهلي ويعود منتصرا من الدار البيضاء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يحذو حذو الأهلي ويعود منتصرا من الدار البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).