2020/10/19 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفق بعض العلماء على أن فيروس كورونا المستجد لن يختفي حتى في حال حدوث "مناعة القطيع" أو بتوزيع اللقاحات ضده على نطاق واسع

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