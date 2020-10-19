2020/10/19 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق إبراهيم..إرساء التبادل الدبلوماسي بين إسرائيل والبحرين

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