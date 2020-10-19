بعد قضائه قرابة عقد في المنفى.. المعارض مصطفى الشافعي يعود إلى موريتانيا

2020/10/19 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رجل الأعمال الموريتاني، مصطفى ولد الإمام الشافعي، إلى بلده الأحد، عقب نحو عشرة أعوام في المنفى، وقد كان من معارضي الرئيس السّابق، محمّد ولد عبد العزيز، ويُعرف بدوره في تحرير رهائن غربيّين في منطقة الساحل.

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