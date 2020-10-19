ترامب للأمريكيين: إذا خسرت الانتخابات سأغادر أميركا

2020/10/19 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قد يضطر إلى «مغادرة البلاد» إذا خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.وجاءت تصريحات الرئيس ترامب أمام مؤيده أثناء تجمع انتخابي في مدينة ماكون بولاية جورجيا في الولايات المتحدة.وأضاف ترامب أنه سيكون «تحت ضغط كبير إذا خسر أمام أسوأ مرشح للانتخابات في تاريخ انتخابات الرئاسة»، في إشارة إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن.وأشار إلى أنه «قد يضطر إلى مغادرة البلاد»، في خضم توجيه انتقادات إلى بايدن باعتباره «أسوأ مرشح في التاريخ السياسي» للبلاد على حد تعبيره.ولا يتوقف ترامب وبايدن عن توجيه الاتهامات إلى بعضهما البعض في قضايا عدة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل المقبل.واعتبر كثيرون تصريح ترامب «مجرد نكتة»، وقالوا إنه لا يخرج عن سياق الدعاية الانتخابية التي اشتدت مع قرب موعد الانتخابات.من جانبه، حذر بايدن من أنه في حالة بقاء الرئيس ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

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