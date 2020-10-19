مقارنة بسارس.. أرقام تكشف أكثر أعضاء الجسد تأثرا بكورونا وبصيص أمل يلوح في الأفق

2020/10/19 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 80 في المائة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة من المرض، بينما يعاني 15 في المائة منهم بشكل حاد من المرض، ونحو 5 في المائة تصل درجة الخطورة لديهم إلى "الحالة الحرجة" وفق صحيفة نيويورك تايمز" التي تحدثت لمصابين بفيروس كورونا وهم بصدد التعافي منه.

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