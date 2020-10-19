التحذير من مشروب سام متواجد في البقالات

2020/10/19 | 07:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- حذر موقع “إيت زيس نوت ذات” من تناول المشروبات بنكهة الفواكه، معتبرا أن هذا النوع من المشروبات هو الأكثر سمية في متاجر البقالة ويزيد من مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وقال الموقع في تقرير له إن: “المشروب الوحيد الذي سوف تجده في السوبر ماركت والذي لا ينبغي أن تشربه هو المشروب بنكهة […]

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