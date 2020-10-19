الخطوة القادمة نحو الانتصار! - عادل احمد

2020/10/19 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد ان احد اهم ميزات المادية التاريخية، نظرتها للمجتمع وتحديد العلاقات الاجتماعية بنوعية علاقات الإنتاج، أي علاقات الأفراد مع بعضهم، وفي تحليلها للمجتمعات السابقة والحالية، تبين بوضوح تناقض مصالح الطبقات مع بعضها والصراعات الطبقية المستمرة والتي أدت وتؤدي الى تحديد وقنونة مسار ملايين الناس ومعيشتهم.



اذ يمكن من خلال النظرة المادية التاريخية للمجتمعات تحديد ومعرفة عنصر التضاد بين الطبقات ومصالحها وكيفية ......





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