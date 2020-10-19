العدل والعدالة الاجتماعية - محيي الدين محروس

2020/10/19 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس مفهوم العدل نسبي…ويتناسب مع تطور المجتمعات البشرية.في عهد الرق كان ملك العبيد والتصرف بهم كأشياء أمراً طبيعياً.وفي عهد الإقطاع كان استغلال الفلاحين أمراً طبيعياً.



وفي بدايات النظام الرأسمالي كان استغلال العمال بلا حدود أمراً طبيعياً.وكان التمييز العنصري حسب لون البشرة أمراً طبيعياً في العديد من الدول.



وكذلك التمييز بناءً على الهوية القومية، أمراً طبيعياً ..وليس بالعهد القدي ......





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