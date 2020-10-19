السيسي يعيين الفنان “يحيى الفخراني” نائبا في مجلس الشيوخ المصري

2020/10/19 | 07:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- عين الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” كلا من الفنانين ” يحيى الفخراني ” و ” سميرة عبد العزيز ” نائبين عن الفن المصري في مجلس الشيوخ .



وأدى الفنان يحيى الفخراني الأحد اليمين الدستورية في أولى جلسات المجلس في دورته الأولى .



وانعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنا […]

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