2020/10/19 | 07:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- لا يحتوي البيض على قيمة غذائية عالية فحسب، بل يتميز أيضًا بتكلفة منخفضة نسبيًا.



بالإضافة إلى ذلك، فإنه دائمًا ما يكون لذيذ، بغض النظر عن طريقة التحضير.



يبدو أن البيض هو المنتج المثالي.



ومع ذلك يوجد أنواع بيض أسوأ من السم.



البيض النيء يحتوي البيض النيء على أفيدين وأنتيتريبسين، مما يؤثر على هضم […]

التدوينة يؤدي إلى السالمونيلا والتيفوئيد..



6 انواع من البيض أسوأ من السم ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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