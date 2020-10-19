خطاب من الكونغرس للسيسي: حقوق الإنسان

2020/10/19 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث 56 عضوا في الكونغرس الأميركي، من بينهم السناتور البارز ومرشح الرئاسة السابق، بيرني ساندرز، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على إطلاق سراح المعتقلين " ظلما" وعبروا عن مخاوفهم من استمرار حبسهم في ظل أزمة كورونا

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