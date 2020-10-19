فوائد رائعة لتناول الشاي يوميا

2020/10/19 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تشير الدراسات إلى أن مرضى السكري يجب أن يشربوا كوباً أو كوبين على الأقل من الشاي يومياً؛ لأنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، ومنع المضاعفات المتعلقة به.



الشاي مليء بمضادات الأكسدة الصحية والبوليفينول التي يمكن أن تساعد في تقليل ظهور مرض السكري من النوع 2.



هناك العديد من أنواع الشاي مثل […]

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