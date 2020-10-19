مرشّح أنقرة يحقّق فوزاً مفاجئاً بالانتخابات الرئاسيّة في شمال قبرص

2020/10/19 | 07:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيقوسيا,-(أ ف ب) – فاز المرشّح القومي المدعوم من تركيا أرسين تتار بمنصب “الرّئاسة” في جمهوريّة شمال قبرص التركيّة المعلنة أحاديّاً، مخالفاً بذلك التوقّعات ومانحاً أنقرة موقعاً متقدّماً بظلّ توتّر إقليمي حادّ على خلفيّة مشاريعها في شرق المتوسّط.وحاز تتار 51,69% من الأصوات، متقدّماً على مصطفى أكينجي ذي العلاقة الباردة مع الرئيس التركي رجب طيّب […]

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