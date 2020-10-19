2020/10/19 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم أو التذوق علامة رئيسية على الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، كشفت دراسة حديثة عن روائح معينة في حال العجز عن شمها قد تكون جرس إنذار لإجراء اختبار “كوفيد-19”.



ونظرا لأن الدراسة أجريت في الهند، فقد اختار الباحثون 5 روائح كانت متوفرة بشكل كبير في المطابخ الهندية، واكتشف معدوها […]

التدوينة إذا عجزت عن شم هذه الروائح..



انت بحاجة لاختبار كورونا ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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