2020/10/19 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- لا شك أن حركات المصارعة والضربات القاسية التي يوجهها الخصمين لبعضهما أثارت حيرة العالم وفتحت موجات من الجدل لم تنته بين الاتهام بالتمثيل أو العنف الشديد.



لكن أمس، فقد مصارع مكسيكي شهير حياته على حلبة المصارعة بعدما وجه له خصمه عدة ضربات قوية توفى على إثرها في الحال.



أعلنت وفاة المصارع المكسيكي «برينسيبي […]

التدوينة فيديو..



مقتل مصارع شهير على أرض الحلبة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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