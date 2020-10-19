في محاولة لإنعاش الاقتصاد.. تونس ترفع الأجور وتضخ 1.5 مليار دولار في المؤسسات الحكومية

2020/10/19 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وسترفع أجور موظفي الدولة.

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