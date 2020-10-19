النقل تسجل حدوث ست هزات أرضية في محافظة السليمانية

2020/10/19 | 08:03 - المصدر: NRT عربية

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أداة لقياس شدة الزلازل

فوتو: أرشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة النقل، تسجيل حدوث ست هزات أرضية في محافظة السليمانية.

وذكرت إعلام الوزارة في بيان مساء امس الأحدن 18 تشرين الأول 2020، ان "مراصدها الزلزالي، سجلت حدوث ست هزات أرضية مساء اليوم، في شمال غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية، حيث سجلت الهزة الاولى عند الساعة (8:23:58) بالتوقيت المحلي وبقوة مقدارها(4) درجة على مقياس ريختر".

واضاف البيان أن "الهزة الثانية بلغت قوتها (4) درجة عند تمام (8:25:27)، والثالثة كانت في تمام الساعة 9:05:13 وبقوة مقدارها 3,4 واما الهزة الرابعة فقد بلغت قوتها 2,9 والتي حدثت في تمام الساعة 8:30:28 كما ان الهزة الخامسة قد سجلت في تمام الساعة 8:43:53 وبقوة مقدارها 2,5 وسجلت الهزة السادسة عند الساعة 8:43:53 بالتوقيت المحلي وبقوة مقدارها 2,7 على مقياس ريختر".

واشار الى أنه "تم الشعور باغلب الهزات الارضية من قبل المواطنين"، فيما دعا المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

ر.إ

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