شاهد الصور الأولى لمنفذ حادثة ذبح معلم فرنسي

2020/10/19 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- نشرت صحيفة “كومباس” الإندونيسية صورة منفذ جريمة ذبح مُعلم في فرنسا، وهو الشيشاني Abdoullakh Anzorov، البالغ من العمر 18 عاما، والذي ولد في فرنسا. وقالت الصحيفة إنه عمل من قبل في حراسة برج إيفل، كما عمل في أعمال البناء بفرنسا، وهو ابن لعائلة سافرت إلى فرنسا، حيث طلبت اللجوء في عام 2008، وحصلت عليه […]

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