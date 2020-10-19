دور الأحزاب في الحياة السياسية والديمقراطية في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/19 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ما مفهوم الحزب ؟ لقد وردت عدة تعريفات للحزب السياسي حيث يعتبره البعض انتظاما لأشخاص على اساس وجهة نظر سياسية واجتماعية متجانسة بهدف الوصول للسلطة والمشاركة في وضع السياسة وتطبيقها .



كما عرف الحزب السياسي بأنه مجموعة منظمة من الأفراد يمتلكون اهدافا وآراء سياسية متشابهة بشكل عام ويهدفون الى التأثير على السياسات العامة من خلال العمل على تحقيق الفوز لمرشحيهم في المناصب التمثيلية .



اما قاموس ( لورو ......





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