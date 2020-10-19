2020/10/19 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تنظيم "داعش" الإرهابي أنصاره إلى استهداف "الغربيين" في السعودية، وشن هجمات انتقامية لتدمير بينة المملكة الاقتصادية، بسبب اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "اتفاقيات التطبيع خيانة".. داعش يهدد السعودية باستهداف الأجانب والبنى التحتية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "اتفاقيات التطبيع خيانة".. داعش يهدد السعودية باستهداف الأجانب والبنى التحتية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).