2020/10/19 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- تستعد مصر لدخول حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقًا للبيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية .



وقال الدكتور على قطب أستاذ المناخ ونائب رئيس هيئة الأرصاد السابق ، إن هناك طقسا غير مستقر يبدأ صباح الأربعاء مصحوبا بأمطار غزيرة ورعدية على الإسكندرية ومطروح السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.



وتابع قطب أنها تمتد يوم الخميس إلى القاهرة العاصمة حتى السبت […]

التدوينة مصر : تحذير عاجل من الأرصاد..



أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر : تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر : تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).