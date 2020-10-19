ايفون 12 ينافس هواتف الأندرويد بهذه الميزة الخارقة

2020/10/19 | 08:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أدمجت شركة آبل ميزة MagSafe فى هواتف آيفون 12، التى تعد ميزة خارقة تتعلق بعملية الشحن السريع للهواتف وتمكن المستخدمين من وضع أى شواحن لاسلكية على ظهر الهاتف الأمر الذى يجعل الهاتف يشحن بسرعة فائقة.



وبحسب موقع CNET فإن ميزة تيح للمستخدمين التقاط المرفقات مغناطيسيًا، الأمر الذى يجعل هواتف آيفون تشحن بسرعة أكثر من أى هاتف […]

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