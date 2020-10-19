ضريبة الدخل تشغل بال الموظفين.. لكن هل يمكن تطبيقها؟

2020/10/19 | 08:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكّدت اللجنة المالية النيابية، الإثنين، صعوبة تطبيق قانون الدخل على الراتب والمخصصات دون قانون مشرع.

وقال عضو اللجنة، أحمد حاجي رشيد، في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (19 تشرين الأول 2020) إن "هناك مزاعم عن نية حكومية لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي، حيث تفرض وزارة المالية ضريبة دخل تبلغ من 3٪ إلى 15٪ على الراتب الاسمي للموظفين".

وأضاف، أنه "لا يمكن تطبيق ذلك من دون قانون يصدر عن الحكومة".

في حين أكد عضو اللجنة جمال كوجر أنه "في حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة العام المقبل"، مؤكداً أن "هذا الحديث هو السائد بين المواطنين، لكن لا يمكن تطبيقه، وفي حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة 2021".

وكان البرلمان تسلم رسميا منتصف الاسبوع الماضي قانون تمويل العجز المالي"الاقتراض" للاشهر المتبقية من العام الحالي، وتسلم بعده "الورقة البيضاء" للاصلاحات الاقتصادية.

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