"أقل قيمة من الحيوان".. شهادات المعتقلين وآلامهم توثق الانتهاكات في كوريا الشمالية

2020/10/19 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ نظام الاحتجاز والتحقيق في كوريا الشمالية تعسفياً ولا ينسجم مع الإجراءات القانونية الواجبة قبل المحاكمة، وذلك في تقرير مفصّل عنوانه "أقل قيمة من الحيوان"، للدلالة على الظروف القاسية في المعتقلات.

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