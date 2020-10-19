رفع مستوى تصنيف العراق في مكافحة الاتجار بالبشر عالمياً

2020/10/19 | 08:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، رفع العراق الى المستوى الثاني ضمن التصنيف الدولي للامم المتحدة بهذا النشاط.

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