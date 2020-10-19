التربية النيابية تنفي رفع الآيات القرآنية في بني إسرائيل من المناهج الدراسية

2020/10/19 | 08:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت لجنة التربية النيابية ما تداولته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من حديث بشأن رفع الآيات القرآنية التي تتحدث عن بني إسرائيل من المناهج الدراسية.

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